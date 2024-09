EUR/GBP steigt seit seinem Tiefpunkt Ende August in einem flachen Kanal an. - Der Trend verläuft nun wahrscheinlich seitwärts - möglicherweise sogar zinsbullisch, wobei die Chancen für einen weiteren Aufwärtstrend und eine Trendwende stehen. - EUR/GBP erholt sich weiterhin kontinuierlich in einer flachen Handelsspanne. Der vorherrschende kurzfristige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...