Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag einen guten Start hingelegt in die neue Woche. Händler sprachen von einer technischen Gegenreaktion auf die starken Verluste in der Vorwoche. Der SMI büsste zwar am Nachmittag im Zuge des Roche-Absturzes wieder einiges an Wert ein, schloss aber dennoch deutlich höher als am Freitag. Die Grundstimmung war laut Händlern auch an anderen europäischen Börsen positiv und auch die US-Börsen eröffneten positiv, ...

