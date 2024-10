Zürich - Der Handel an den Devisenmärkten verläuft am Donnerstagmorgen zunächst in ruhigen Bahnen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9374 mehr oder weniger auf der Stelle. Auch das Dollar/Franken-Währungspaar bewegt sich kaum von der Stelle. In der Nacht bewegt es sich in einer engen Spanne um die Marke von 0,8500. Der Euro wiederum kostet mit zuletzt 1,1027 US-Dollar in etwa so viel wie am Mittwochabend. Investoren warten auf den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...