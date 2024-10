Zürich - In weniger als zwei Jahren an die Spitze: Das Schweizer Jungunternehmen Decommerce wurde in die The Lead 100-Liste 2024 aufgenommen. Damit reiht sich Decommerce unter die weltweit innovativsten Firmen ein, die mit ihrer Technologie dazu beitragen, die Zukunft von Marken und Verbrauchern neu zu gestalten. Das auf Brand-to-Consumer spezialisierte Forschungs-, Medien- und Veranstaltungsunternehmen «The Lead» erstellt jährlich die Leading 100-Liste. ...

