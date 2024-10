Berlin - Wenn US-Präsident Joe Biden kommende Woche nach Berlin reist, will er mit der Holocaustüberlebenden Margot Friedländer zusammenkommen. Im Rahmen des Staatsbesuchs vom 10. bis zum 12. Oktober ist ein Treffen mit der 102-Jährigen geplant, berichtet der "Spiegel".



Bereits im Sommer hatte Biden der Holocaustüberlebenden einen persönlichen Brief geschrieben. Kommende Woche soll Friedländer unter anderem an dem Mittagessen teilnehmen, das Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für den US-Präsidenten im Format eines Staatsbanketts in Schloss Bellevue ausrichten wird.



Biden soll in Berlin auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und den britischen Premier Keir Starmer treffen. Anschließend will Biden zum US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz fliegen, dort soll es ein Treffen der wichtigsten Unterstützer der Ukraine geben.



Friedländer war als junge Frau im Konzentrationslager Theresienstadt interniert. Nach der Befreiung wanderte Friedländer, geboren und aufgewachsen in Berlin-Kreuzberg, in die USA aus. Erst 2010 kehrte sie in ihre Heimatstadt zurück.

