Der US-Dollar (USD) legte am Donnerstag zum vierten Mal in Folge im Vergleich zu seinen Währungsrivalen zu, da sich der Markt auf die anstehenden US-Konjunkturdaten konzentriert. Das US-Arbeitsministerium wird im frühen US-Handel die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlichen. Später am Tag stehen die Auftragseingänge ...

