New York - Die anhaltenden geopolitischen Risiken dürften die Anleger an den US-Aktienmärkten auch am Donnerstag an der Seitenlinie halten. Angesichts der zunehmenden Kämpfe im Libanon befürchten Marktkenner, dass der Nahostkonflikt ausser Kontrolle geraten könnte. Wenige Minuten nach dem Börsenstart stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,49 Prozent tiefer auf 41.989 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,16 Prozent auf 19.770 Zähler. ...

