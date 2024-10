Die Berichte über die geldpolitische Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) im September haben am Donnerstag gezeigt, dass die Inflation in der Eurozone in der zweiten Hälfte dieses Jahres wieder steigen wird, so Reuters. Wichtige Erkenntnisse "Die Inflation dürfte in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres wieder in Richtung der Zielmarke sinken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...