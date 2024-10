Baar - Der Bauchemie- und Klebstoffhersteller Sika ist in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld weiter gewachsen. Die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2024 wird bestätigt. Wie Sika am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz von Januar bis September im Vergleich zur Vorjahresperiode um 5,5 Prozent auf 8,9 Milliarden Franken. In Lokalwährungen betrug das Plus 9,1 Prozent, negative Währungseffekte belasteten also mit 3,6 Prozent. Dabei war fast ...

