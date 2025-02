Berlin - Die Meinungsforscher Hermann Binkert (Insa), Matthias Moehl (election.de) und Roland Schatz (Media Tenor) erwarten eine Rückkehr Lindners in die Regierung nach der Bundestagswahl am Sonntag.Die FDP wurde laut Moehl in der Vergangenheit in Umfragen oftmals um 1 bis 1,7 Prozent unterschätzt. Sollte sie erneut überdurchschnittlich abschneiden, wäre sie entgegen aktueller Prognosen über der 5-Prozent-Hürde und somit sicher im Parlament - und damit ein möglicher Regierungspartner."Man muss, glaube ich, immer mehr aufpassen, weil mit Umfragen sehr viel Politik betrieben wird", bekräftigte auch Schatz gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Da eine Zweierkoalition aus CDU und Grünen oder CDU und SPD rechnerisch scheitern könnte, halten die Forscher eine sogenannte "Deutschland-Koalition" aus CDU, SPD und FDP für das wahrscheinlichste Szenario.