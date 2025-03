Kaiserslautern - Der 1. FC Kaiserslautern bleibt im Rennen um den Aufstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga vorne mit dabei. Am 24. Spieltag wurden die Gäste von Jahn Regensburg mit einem 3:0 auf dem Betzenberg abserviert - wenn auch mit Anlaufschwierigkeiten.Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnete Ragnar Ache kurz nach Wiederanpfiff die Partie mit einem präzisen Kopfball nach einer Flanke von Kleinhansl (47.). Nur wenige Minuten später erhöhte Marlon Ritter auf 2:0, nachdem er einen Stellungsfehler der Gäste eiskalt ausnutzte (51.). Regensburg hatte in der Folge eine gute Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch Hottmanns Versuch blieb erfolglos (59.). Schließlich beseitigte wieder Ache mit einem platzierten Distanzschuss zum 3:0 (70. Minute) alle Zweifel am verdienten Sieg der Gastgeber.Kaiserslautern ließ die Schlussphase kontrolliert ausklingen, während Regensburg trotz engagierter Bemühungen ohne Torerfolg blieb. Mit dem Heimsieg klettert der FCK zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz, Regensburg bleibt Tabellenschlusslicht.Die weiteren Ergebnisse vom frühen Samstagnachmittag: Nürnberg - Hannover 1:2 und Braunschweig - Ulm 1:1.