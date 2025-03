Baden-Baden - Oimaras Song "Wackelkontakt" steht zum fünften Mal in Folge an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Zartmann ("Tau mich auf") sowie Rosé und Bruno Mars ("APT.").Die US-Rapperin Doechii landet mit "Anxiety" auf Platz sechs und bringt eine weitere Version des Songs mit Sleepy Hallow auf dem neunten Rang unter. Vor genau 13 Jahren waren ebenfalls zwei Varianten des Songs "Somebody That I Used To Know", dessen sich Doechii bedient, platziert, nämlich von Gotye feat. Kimbra und Walk Off The Earth. Lady Gaga schafft es mit den Songs "Abracadabra" (sieben) und "Die With A Smile" (mit Bruno Mars, acht) in die Top 10.In den Album-Charts gelingt Lady Gaga mit "Mayhem" ihr drittes Nummer-eins-Album nach "The Fame" (2010) und "Born This Way" (2011). Dahinter folgen die Rockband Jethro Tull mit "Curious Ruminant" und Fynn Kliemann mit "Tod". Fler und Saad ("5") schaffen es auf die vierte Position vor Thomas Anders ("... Sings Modern Talking: The 1st Album", fünf).Eine Woche, nachdem Bandkollegin Lisa ("Alter Ego") auf Platz zwei ein beachtliches Solo-Debüt hinlegte, präsentiert nun auch Jennie ihr erstes Studioalbum außerhalb von Blackpink. "Ruby" schafft es zum Auftakt auf Platz sechs. Die Top 10 knacken außerdem Lacrimosa ("Lament", sieben), Kraftwerk ("Autobahn", acht), Team Scheisse ("20 Jahre Drehorgel", neun) und Destruction ("Birth Of Malice", zehn).Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.