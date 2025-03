New York - Die Richtungssuche der New Yorker Börsen ist am Donnerstag zunächst mit moderaten Verlusten weiter gegangen. Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,35 Prozent auf 41.818,83 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,27 Prozent auf 5.659,78 Punkte bergab. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 0,24 Prozent auf 19.689,38 Punkte. Beobachtern zufolge wachsen am Markt die Zweifel, dass die US-Notenbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...