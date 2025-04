Berlin - Angesichts des Umfragehochs der AfD drückt Unions-Parlamentsgeschäftsführer Thorsten Frei (CDU) bei den Koalitionsverhandlungen aufs Tempo. "In den aktuellen Umfragen spiegelt sich ebenso wie in den Ergebnissen der Bundestagswahl die Sehnsucht nach einem Politikwechsel wider", sagte Frei der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe)."Die Welt wartet nicht auf uns, deshalb legen wir zügig einen Koalitionsvertrag vor, der die innere und äußere Sicherheit unseres Landes stärkt." Anspruch der Union sei es, "mit dem Koalitionsvertrag das Land wieder zum Laufen zu bringen". Es stehe fest, dass es höchste Zeit sei "für einen Kurswechsel in der Wirtschafts-, Migrations- und Verteidigungspolitik".Der Chefunterhändler der Union sagte überdies: "Die Populisten wollen das Land spalten, wir bringen es voran." In einer aktuellen Umfrage kommen sowohl die Union als auch die AfD auf 24 Prozent, wenn jetzt Bundestagswahl wäre.