Der Goldpreis gibt in der frühen europäischen Sitzung am Freitag nach, belastet durch Gewinnmitnahmen. Wachsende Unsicherheit über Zölle und Rezessionsängste könnten die Zuflüsse in sichere Häfen erhöhen und den Goldpreis stützen. Die Präsidentin der San Francisco Fed, Daly, wird später am Freitag sprechen. Der Goldpreis (XAU/USD) bleibt am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...