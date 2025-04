EUR/JPY stabilisiert sich bei 161,85 in der frühen europäischen Sitzung am Freitag. Die CPI-Inflation Japans wuchs im März um 3,6% YoY. Die EZB senkte die Zinsen bei der Sitzung im April am Donnerstag um 25 Basispunkte auf 2,25%. Das Währungspaar EUR/JPY handelt flach bei etwa 161,85 während der frühen europäischen Sitzung am Freitag. Der Handelskrieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...