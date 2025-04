Paris - Die USA könnten ihre Bemühungen um Frieden zwischen Russland und der Ukraine bald einstellen, wenn es keine klaren Anzeichen für eine Einigung gibt.Damit drohte US-Außenminister Marco Rubio nach einem Treffen mit Vertretern der Ukraine und weiterer europäischer Staaten in Paris. US-Präsident Donald Trump sei zwar weiterhin an einem Abkommen interessiert, habe jedoch viele andere Prioritäten weltweit.Rubio erklärte, dass rasch festgestellt werden müsse, ob eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges in der Ukraine möglich sei. Wenn es beiden Seiten ernst sei mit einem Frieden, seien die USA bereit zu helfen. Sollte eine Einigung nicht möglich sein, werde Trump womöglich sagen: "Wir sind fertig."Ein von den USA erarbeiteter Entwurf eines Friedensplans habe bei den Gesprächen eine ermutigende Aufnahme gefunden. Rubio habe auch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen und denselben Entwurf übermittelt. Rubio sagte, dass die USA die Ukraine seit drei Jahren unterstützten und ein Ende des Krieges wünschten, aber es sei nicht ihr Krieg.