Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 21 janvier 2026) - Ressources Sirios (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) vous invite à nous visiter au kiosque no. 800 dans le cadre de la Vancouver Resource Investment Conference (VRIC), qui se tiendra au Vancouver Convention Centre West (1055 Canada Place, Vancouver) du dimanche 25 janvier au lundi 26 janvier 2026.

Ressources Sirios entre dans une phase de transformation majeure à la suite de l'acquisition d'OVI Mining qui a été récemment annoncée. Cette transaction renforcera l'équipe de direction et permettra la création d'une plateforme aurifère consolidée, à l'échelle du district, dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. La société mettra l'accent sur l'avancement de son projet phare, Cheechoo, tout en bénéficiant d'une envergure accrue, d'un potentiel d'exploration élargi et d'un pipeline de développement renforcé.

Le chef de la direction actuel, Dominique Doucet, ainsi que le chef de la direction entrant, Jean-Félix Lepage, seront tous deux présents afin de rencontrer les actionnaires, discuter des fondements stratégiques de l'acquisition d'OVI et répondre aux questions portant sur les prochaines étapes, la création de valeur et la stratégie de croissance de la société.

L'édition 2026 de la VRIC offrira un programme de grande qualité, incluant des conférences de premier plan animées par plus de 120 conférenciers de renom, des occasions de réseautage exceptionnelles avec plus de 5 000 professionnels et investisseurs de l'industrie, ainsi que des expositions interactives mettant en lumière les innovations clés du secteur des ressources. Les participants pourront approfondir leur compréhension des marchés des matières premières, incluant les métaux précieux, l'énergie, les minéraux critiques et plus encore.

Pour obtenir plus d'information et/ou vous inscrire à la conférence, veuillez visiter: https://cambridgehouse.com/vancouver-resource-investment-conference.

Nous avons hâte de vous y rencontrer.

À propos de la Vancouver Resource Investment Conference

Depuis plus de 25 ans, la Vancouver Resource Investment Conference constitue un événement incontournable de l'investissement dans le secteur minier junior au Canada et attire chaque année plus de 5 000 investisseurs. Les éditions précédentes ont notamment accueilli l'ancien premier ministre du Canada Stephen Harper et l'ancien président du Mexique Felipe Calderón.

La VRIC propose un marché regroupant plus de 300 occasions d'investissement dans le secteur minier, allant de l'exploration précoce jusqu'aux mines en production avancée.

À propos de Ressources Sirios

Ressources Sirios inc. (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) (www.sirios.com) est une société d'exploration minière basée au Québec, axée sur le développement d'un portefeuille de propriétés aurifères à fort potentiel dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Canada.

