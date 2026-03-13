efiag Emissions und Finanz AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Diese Mitteilung darf nicht in den USA, Kanada, Australien und Japan oder einem anderen Land, in welchem die Gesetzgebung die Publikation dieser Mitteilung verbietet, verbreitet werden.
Medienmitteilung vom 13.03.2026
Die EFIAG Emission- und Finanz AG, Basel veröffentlicht ihr Jahresergebnis per 31.12.2025.
Den Lagebericht, die Bilanz und die Erfolgsrechnung können mit dem unten angebrachten Link eingesehen werden.
Die EFIAG Emissions- und Finanz AG ist eine Emissionsgesellschaft, getragen von 18 kleineren und mittelgrossen Schweizer Geschäftsbanken (Trägerbanken). Ihr ausschliesslicher Zweck ist die Emission von Anleihensobligationen und die Weitergabe dieser Gelder in Form von Darlehen an die Trägerbanken. Die Trägerbanken erhalten via die EFIAG Zugang zum schweizerischen Kapitalmarkt. Derzeit sind folgende Anleihen ausstehend:
Weitere Informationen zur EFIAG und deren Trägerbanken sind unter www.efiag.ch abrufbar.
Geschäftsbericht (PDF)
Kontakt für Investoren
Haftungsausschluss (Disclaimer)
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|efiag Emissions und Finanz AG
|Westbahnhofstrasse 11
|4502 Solothurn
|Schweiz
|Telefon:
|+41 32 624 16 42
|E-Mail:
|info@efiag.ch
|Internet:
|efiag.ch
|ISIN:
|CH0270982587
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt
|EQS News ID:
|2291424
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2291424 13.03.2026 CET/CEST