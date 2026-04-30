The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2026
ISIN Name
USU85223AA03 BLOCK 21/26 REGS
US50050HAP10 KOOKMIN BNK 21/26 MTN
USU88030BK31 TENET HEALTH 21/29 REGS
XS2338042828 HYUNDAI MOT. 21/26
US04351PAD33 ASCENDIS PH. 23/28 CV
USG79456AS11 SEAG.HDD CAY 23/31 REGS
USG79456AP71 SEAG.HDD CAY 20/31 REGS
XS2756269960 KAPLA HLDG. 24/30 FLR
XS0904228987 INTU (SGS) FIN. 13/33 MTN
USG0686BAR09 AVOLON HDG F 23/28 REGS
DE000HLB56G4 LB.HESS.THR.CA.TIL.05A/24
AU3CB0268142 VERIZON COMM 19/26 MTN
CH0536893404 PFZ.SCHW.KTB 20/27 494 3
USU88030BN79 TENET HEALTH 23/31 REGS
USC86155AA35 STONEWAY CAP. 17/27 REGS
USU88868AH42 T MOBILE USA 20/28 REGS
CH1105672708 EFIAG E.U.F. 21/26
XS2335142175 TAL.Y.INTL 21/26
XS1405816312 ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS
USU88030BM96 TENET HEALTH 22/30 REGS
XS2189569127 YUN.EN.INV. 20/UND. FLR
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAP. 16/26
USU85223AB85 BLOCK 21/31 REGS
XS1403619411 BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN
GB00BPBPX655 DCM US HOMES 22/26 MTN
XS1405807592 NATIONWIDE BLDG 16/26 MTN
DE000DFK0QT2 DZ BANK IS.A1726
AU3CB0220598 LANDWIRT.R.BK 14/26AD MTN
XS1303929894 UKRAINE 15/41 IO GDP-LKD
DE000A2AARC4 SACHSEN-ANH.LS 16/26
DE000A2E4CT6 AAREAL BANK MTN.HPF.S.228
DE000CZ40NY7 COBA MTH S.P33
DE000A169M74 PROCRED. HOL 16/26
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2026
ISIN Name
USU85223AA03 BLOCK 21/26 REGS
US50050HAP10 KOOKMIN BNK 21/26 MTN
USU88030BK31 TENET HEALTH 21/29 REGS
XS2338042828 HYUNDAI MOT. 21/26
US04351PAD33 ASCENDIS PH. 23/28 CV
USG79456AS11 SEAG.HDD CAY 23/31 REGS
USG79456AP71 SEAG.HDD CAY 20/31 REGS
XS2756269960 KAPLA HLDG. 24/30 FLR
XS0904228987 INTU (SGS) FIN. 13/33 MTN
USG0686BAR09 AVOLON HDG F 23/28 REGS
DE000HLB56G4 LB.HESS.THR.CA.TIL.05A/24
AU3CB0268142 VERIZON COMM 19/26 MTN
CH0536893404 PFZ.SCHW.KTB 20/27 494 3
USU88030BN79 TENET HEALTH 23/31 REGS
USC86155AA35 STONEWAY CAP. 17/27 REGS
USU88868AH42 T MOBILE USA 20/28 REGS
CH1105672708 EFIAG E.U.F. 21/26
XS2335142175 TAL.Y.INTL 21/26
XS1405816312 ALIM. COUCHE-T. 16/26REGS
USU88030BM96 TENET HEALTH 22/30 REGS
XS2189569127 YUN.EN.INV. 20/UND. FLR
XS1401816761 PROVEN HONOUR CAP. 16/26
USU85223AB85 BLOCK 21/31 REGS
XS1403619411 BK GOSPOD.KRAJ. 16/26 MTN
GB00BPBPX655 DCM US HOMES 22/26 MTN
XS1405807592 NATIONWIDE BLDG 16/26 MTN
DE000DFK0QT2 DZ BANK IS.A1726
AU3CB0220598 LANDWIRT.R.BK 14/26AD MTN
XS1303929894 UKRAINE 15/41 IO GDP-LKD
DE000A2AARC4 SACHSEN-ANH.LS 16/26
DE000A2E4CT6 AAREAL BANK MTN.HPF.S.228
DE000CZ40NY7 COBA MTH S.P33
DE000A169M74 PROCRED. HOL 16/26
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