Die negativen Meinungen sowie entsprechendes Sentiment haben sich in den vergangenen Wochen rund um das Thema KI und Softwarefirmen sichtlich beruhigt. Die SAP-Aktie selbst verharrt, seit dem Down-Gap (Eröffnungslücke nach unten) vom 28. auf den 29. Januar, in einer Seitwärtsphase. Dabei braut sich buchstäblich Druck auf, welcher sich früher oder später dynamisch entladen dürfte. Das Signal wird folgen Stellenweise ist, gerade an den internationalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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