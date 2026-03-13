Die Nachrichtenbilder von der Straße von Hormus sind erschütternd. Öltanker brennen, die wichtigste Schlagader der globalen Energieversorgung ist verstopft. Der Krieg im Iran scheint nicht schnell zu enden. Im Gegenteil: Es kann ein Flächenbrand entstehen. Heute ist ein US-Armeetankflugzeug im Irak mit 6 Insassen abgestürzt. Die Zahl der Toten in dem Krieg steigt und steigt. Auch ist eine Schule in Tehran von den US-Streitkräften am ersten Kriegstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer