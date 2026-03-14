GOLD - AUF ZUR NÄCHSTEN STUFE: Warum das 38.000 US-Dollar-Gedankenspiel plötzlich deutlich ernster wirkt, als viele glauben!

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Schulden-Explosion, Dollar-Druck, Gold als Vertrauensanker: Jetzt beginnt womöglich die entscheidende Phase für Edelmetalle und Minenaktien.

Anzeige/Werbung - Der Rohstoff-König

Liebe Börsenfreunde, liebe Rohstoff-Investoren,

beim Goldmarkt verdichten sich die Signale. Viele Anleger schauen noch immer nur auf den laufenden Kurs und fragen sich, ob Gold nicht längst zu stark gestiegen sei. Für uns beim Rohstoff-König zählt seit jeher nicht nur der Preis, sondern vor allem das große Bild dahinter: Schuldenberge, geopolitische Spannungen, schwindendes Vertrauen in Papiergeld und eine Finanzordnung, die zunehmend unter Druck gerät.

Quelle: Grafik eigene Darstellung, Daten Wallstreet Online.de (Stand 13.03.26; 10:06 Uhr)

Genau deshalb ist auch das jüngst diskutierte 38.000 US-Dollar-Szenario nicht uninteressant. Wichtig ist die Zahl nicht als klassisches Kursziel zu verstehen, sondern als ein Gedankenspiel des Kapitalmarktstrategen Luke Gromen. Aber dieses Gedankenspiel zeigt in aller Schärfe, wie stark Gold theoretisch neu bewertet werden könnte, wenn das globale Finanzsystem in eine neue Phase eintritt. Und genau an diesem Punkt wird es für uns hochinteressant.

Denn vieles von dem, worauf Gromen seine Überlegung stützt, beobachten wir beim Rohstoff-König schon seit langer Zeit: China reduziert schrittweise seine Abhängigkeit vom US-Dollar und stärkt seine Goldposition, die USA dürften auf Dauer kaum an einem schwächeren Dollar vorbeikommen, die Diskussion um den tatsächlichen Wert der amerikanischen Goldreserven ist keineswegs absurd, und die gigantische US-Verschuldung bleibt einer der größten Belastungsfaktoren für das bestehende System.

Quelle: Grafik eigene Darstellung, Daten von CEIC

Gromen formuliert diese Entwicklung sehr zugespitzt, aber die Denkrichtung ist alles andere als absurd oder neu.

Besonders spannend ist der Blick auf die amerikanischen Goldreserven. Die USA besitzen zwar offiziell mehr als 8.000 Tonnen Gold, in der staatlichen Buchhaltung wird dieser Bestand aber noch immer zu einem sehr alten, heute unrealistisch niedrigen Wert geführt. Würde dieser Bestandeines Tages näher am Marktpreis bewertet, könnte das die amerikanische Staatsbilanz auf dem Papier deutlich stärken. Ob es jemals dazu kommt, ist offen. Doch schon die Diskussion darüber zeigt, wie groß der Druck auf das bestehende Finanzsystem inzwischen ist. Genau darin liegt der eigentliche Kern der Geschichte: Selbst, wenn 38.000 US-Dollar je Feinunze nie erreicht werden, macht das Szenario sichtbar, dass Gold wieder stärker als monetärer Anker wahrgenommen wird. Nicht nur als Krisenschutz, sondern als Vermögenswert, der in einer Welt wachsender Schulden, politischer Unsicherheit und Währungsverschiebungen wieder strategisch an Bedeutung gewinnt. Gold gewinnt im Weltfinanzsystem wieder an Gewicht.

Und das ist für Anleger entscheidend. Denn wenn Gold strukturell neu bewertet wird, dann betrifft das nicht nur das Metall selbst. Dann geraten auch Goldproduzenten, Entwickler und ausgewählte Explorationsunternehmen stärker in den Fokus. In solchen Phasen entstehen oft die spannendsten Chancen nicht erst im etablierten Mainstream, sondern dort, wo Qualität, Wachstum und Unterbewertung zusammentreffen. Und genau diese Chancen finden Sie bei uns im Börsenbrief: Der Rohstoff-König!

Selbst mit den Big-Boys der Branche, wie zum Beispiel Agnico Eagle Mines oder Weaton Precious, liegen wir in unserem Value und Dividenden-Depot um die 430% respektive über 1.000% im Gewinn!Wir haben rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und die Gewinnexplosionen bei den Unternehmen vorhergesehen, wie hier am Beispiel Agnico Eagle:

Hinweis: Zahlen in Millionen US-Dollar je Quartal!

Unser Fazit beim Rohstoff-König lautet deshalb:

Sie müssen nicht daran glauben, dass Gold tatsächlich auf 38.000 US-Dollar steigt. Aber Sie sollten sehr genau verstehen, warum ein solches Gedankenspiel überhaupt diskutiert wird. Denn genau daraus lässt sich ablesen, wie fragil das bestehende System geworden ist und warum Gold und ausgewählte Minenaktien in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen könnten.

Wer Gold nur als Absicherung sieht, denkt möglicherweise zu klein. Wer die tektonischen Verschiebungen hinter dem Markt erkennt, versteht auch früher, wo die großen Chancen entstehen. Und hier kommt der Rohstoff-König Oliver Groß ins Spiel, seit über 15 Jahren eine feste Größe in der Rohstoff- und Rohstoffaktien-Analyse und bekannt für seine treffsicheren Frühphasen-Empfehlungen.

Und genau dafür gibt es unseren Börsendienst Der Rohstoff-König, um Ihnen die Chancen frei Haus zu liefern. Wir beobachten nicht nur Preise. Wir analysieren die Kräfte dahinter, bevor sie in der breiten Masse ankommen. Wer jetzt handelt, setzt sich an den Tisch, an dem der Superzyklus wirklich entschieden wird- Seite an Seite mit dem Rohstoff-König

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Übrigens: treffen Sie den Herausgeber des Börsenbriefs persönlich auf der Rohstoffmesse in Hamburg am 10. und 11. April 2026, wo er auch einen Vortrag hält!

Sehr herzlich laden wir Sie hier zudem ein, sich über unseren kostenfreien Report eigenes Wissen anzueignen, um unsere Trades besser nachvollziehen zu können: