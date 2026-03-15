DAX: Die Abwärtsrisiken überwiegen! - Die aktuelle Analyse

?? DAX Aktuell - DAX Prognose - Analyse - Aktueller Wochenausblick (KW 12 - 2026)

Die wichtigsten Punkte - Kurzüberblick DAX Aktuell

Der DAX zeigt aktuell weiterhin ein volatiles Marktumfeld. Der deutsche Leitindex notiert unter wichtigen technischen Marken wie der SMA200, wodurch das Chartbild kurzfristig angeschlagen bleibt. Solange der DAX unter dieser Marke handelt, überwiegen laut technischer Analyse die Abwärtsrisiken.

Die DAX Prognose für die neue Handelswoche bleibt daher vorsichtig. Technisch dominiert ein leicht bärisches Szenario mit erhöhter Schwankungsbreite. Solange der DAX per Tagesschluss unter dem 23,6 - Retracement bzw. der SMA200 notiert, solange besteht das Risiko, dass sich die Schwäche weiter fortsetzen könnte.

Wichtigste Einflussfaktoren auf den DAX aktuell

Mehrere wirtschaftliche Entwicklungen beeinflussen derzeit die DAX Prognose:

schwächere deutsche Industrieaufträge

rückläufige Exporte nach Europa und China

steigende Ölpreise

geopolitische Spannungen im Nahen Osten, "Iran"

steigende Unternehmensinsolvenzen in Deutschland

Diese Faktoren erhöhen kurzfristig...

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