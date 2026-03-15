© Foto: adobe.stock.comSilber steht auf der Kippe. Der Iran-Krieg tobt. Die Ölpreise gehen durch die Decke und schüren Rezessionsängste. Das belastet das industrielastige Edelmetall. Und nun erhebt sich auch noch der US-Dollar!Aktuelle Silberpreis-Entwicklung: Rezessionsängste und US-Dollar belasten Der Wochenausklang lässt für die neue Handelswoche nicht viel Gutes erwarten. Während Brent Öl und WTI Öl erneut die 100 US-Dollar überwinden konnten, zogen über Gold, Silber & Co. dunkle Wolken auf. Der Goldpreis hatte große Mühe, die 5.000 US-Dollar ins Wochenende zu retten. Gold steht somit eine besondere Feuertaufe ins Haus. Silber wird gleich von mehreren Seiten in die Zange genommen. Zum einen werden die …Den vollständigen Artikel lesen
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