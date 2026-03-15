Warum steigen Aktien, obwohl die geopolitischen Risiken so hoch sind wie seit Jahren nicht mehr? Genau dieses Paradoxon haben wir am Mittag auf dem Börsenparkett besprochen. Hier geht's zu Nicolas-Interview bei AktionärsTV. Im Mittelpunkt steht zunächst das Spannungsfeld aus Nahost-Eskalation, Ölmarkt und US-Politik. Trotz der Blockade der Straße von Hormuz und eines extrem angespannten geopolitischen Umfelds bleiben die US-Indizes erstaunlich stabil. Der Markt setzt offenbar darauf, dass die Eskalation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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