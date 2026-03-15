Zalando zeigte zuletzt wieder, warum der Wert in besseren Marktphasen schnell anspringen kann. Mit dem Call-Optionsschein UQ3HBM auf die Zalando-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 19,05 %. Rückenwind kam dabei aus einer Nachrichtenlage, die deutlich freundlicher geworden ist: Zalando hat für 2026 einen spürbaren Gewinnanstieg in Aussicht gestellt, verwies auf eine bessere operative Entwicklung und hob besonders hervor, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz Prozesse effizienter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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