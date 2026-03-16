Seit Monaten wurde diskutiert, ob die italienische Großbank Unicredit ein Übernahmeangebot für die Commerzbank wagen würde. Nun hat Unicredit ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Gestalt eines Tauschangebots unterbreitet. Das teilte Unicredit am Montag in Mailand mit. Die Italiener bieten für eine Commerzbank-Aktie 0,485 neue Stammaktien der Unicredit. Das Angebot entspricht rund 30,80 Euro je Commerzbank-Aktie. Sie sollen in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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