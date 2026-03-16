© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Trotz anhaltender politischer Spannungen und einer Fortführung der Kämpfe im Mittleren Osten verlieren Silber und Gold weiter an Boden. Die Lage ist kritisch. Silber rutscht weiter ab, Gold mit im Abwärtssog Für Anlegerinnen und Anleger von Edelmetallen fällt der Blick auf die Kurstafeln zum Wochenauftakt ernüchternd aus. Trotz unverminderter Kämpfe in der Golf-Region sowie einer Bodenoffensive im Südlibanon können Silber und Gold ihrem Ruf als sichere Häfen nicht gerecht werden. Beide stehen unter anhaltendem Verkaufsdruck. Silber notiert am Montagfrüh mit Verlusten von knapp 2,5 Prozent und ist damit unter die Marke von 80 US-Dollar pro Feinunzen gerutscht. Damit werden aus …Den vollständigen Artikel lesen
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