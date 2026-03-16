Die EU-Kommission hat einen Zahlungsantrag Deutschlands für Zuschüsse in Höhe von 4,6 Milliarden Euro im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität positiv bewertet. Zu den Leitmaßnahmen gehören unter anderem die Unterstützung des Kaufs von fast 400.000 Elektrofahrzeugen und der Aufbau von über 2.500 öffentlichen Ladestationen. Das zugrunde liegende EU-Programm "NextGenerationEU" und der Deutsche Aufbau- und Resilienzplan (DARP) gehen noch die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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