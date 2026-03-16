Nachdem die Siemens Energy-Aktie Ende Februar auf ein neues Allzeithoch geklettert ist, befindet sie sich seit Anfang März auf Talfahrt. Seit Monatsbeginn hat der Kurs des Energietechnikkonzerns um -13% nachgeben. Allein in den letzten drei Tagen ging es für den DAX-Titel um -9% nach unten. Droht der Siemens Energy-Aktie nun eine noch größere Kurskorrektur oder kann sie eine neue Aufwärtsbewegung starten? Wie es mit dem Aktienkurs weitergehen könnte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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