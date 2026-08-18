Neue Ideen sorgen für große Dynamik in der Künstlichen Intelligenz. Drei im Depot 2030 enthaltene Firmen rücken dabei immer näher zusammen: Nvidia, Palantir und Siemens Energy.Jensen Huang spricht von "Lichtgeschwindigkeit, mit der sich die KI weiterentwickelt. Der GPU-Marktführer setzt nun selbst auf immer bessere KI-Modelle. Passend zum Wandel von einfachen Chatbots hin zu autonomen KI-Agenten stellte Nvidia Nemotron 3.5 Lightning und die Open-Source-Bibliothek NeMo Switchyard vor."30 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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