Viele deutsche mittelständische Unternehmen spüren die Folgen der aktuellen US-Politik deutlich. 52 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in die USA berichten von negativen Auswirkungen auf ihr Geschäft. Für 36 Prozent haben sich bislang keine Veränderungen ergeben, während nur rund sieben Prozent vom politischen Kurswechsel profitieren.
Viele Unternehmen reagieren auf die veränderten Rahmenbedingungen, indem sie ihr US-Geschäft reduzieren oder ganz aufgeben. Der Anteil der Mittelständler mit Geschäftsbeziehungen in die USA sank zwischen September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Viele Unternehmen reagieren auf die veränderten Rahmenbedingungen, indem sie ihr US-Geschäft reduzieren oder ganz aufgeben. Der Anteil der Mittelständler mit Geschäftsbeziehungen in die USA sank zwischen September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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