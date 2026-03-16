© Foto: Dall-EEthereum legt deutlich zu, nachdem BitMine große Mengen Ether von der Ethereum Foundation übernimmt und damit für neue Aufmerksamkeit am Kryptomarkt sorgt.Ethereum setzt seine Kursrallye zum Wochenstart fort. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt legt am Montagmittag kräftig zu und profitiert zusätzlich von einem millionenschweren Zukauf durch das börsennotiertes Treasury-Unternehmen BitMine. Ethereum steigt über 2.200 US-Dollar Ethereum notiert am Montagmittag rund 6,5 Prozent im Plus bei etwa 2.250 US-Dollar. Damit summiert sich der Kursanstieg innerhalb einer Woche auf rund 13 Prozent. Die aktuelle Aufwärtsbewegung wird von mehreren Faktoren unterstützt. Neben einer allgemein …Den vollständigen Artikel lesen
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