Fakt/Übersicht · Golfregion bleibt trotz Konflikten eine dynamische Wachstumsregion · Hohe Nachfrage nach europäischen Technologien und Talenten · Defense, Cybersecurity und Industrial Deep Tech gewinnen an Bedeutung · Energiepreise bleiben wichtigster indirekter Einfluss auf Österreich · Vertrauen ist entscheidend für langfristige Investments aus der Golfregion · VAE und Saudi-Arabien punkten mit Geschwindigkeit, Sicherheit und unternehmerischer Mentalität · ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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