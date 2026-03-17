Manche dinge, glaubt man, geschehen nie. Etwa, dass Helmut Ettl die Finanzmarktaufsicht (FMA) verlässt. War er doch seit 2008 im Führungsgremium und nach außen ein relativ lautes und konsequentes Sprachrohr. Jetzt wechselt er nach Washington, wo er ab 1. November 2026 als Exekutivdirektor im Internationalen Währungsfonds (IWF) tätig sein wird. Dort vertritt er die Stimmrechtsgruppe Österreich-Türkei-Ungarn-Tschechien-Slowakei-Slowenien-Kosovo im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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