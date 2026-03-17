Das Jahr 2026 wird "sehr herausfordernd und für Mutige besonders gut", sagt Reinhard Schwendtbauer im Gespräch mit der Börsianer-Chefredaktion, die dem Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG in seinem Büro in Linz einen Besuch abstattete. Der 53-Jährige kommt gern schnell auf den Punkt und fordert ein stärkeres Zusammenarbeiten der Raiffeisen-Landesbanken für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Die Themen: wie er sich gegen Konkurrenten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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