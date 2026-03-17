Die deutschen Aktienmärkte haben in der vergangenen Handelswoche ihren Abwärtstrend, in dem sie seit dem Beginn des Iran-Kriegs stecken, fortgesetzt. Allerdings gingen die Kurse deutlich weniger stark nach unten als in den Tagen zuvor. Das dominierende Thema an der Börse war einmal mehr die Entwicklung des Ölpreises; ergänzt durch die immer stärker postulierte Angst vor einer Stagflation. Rückblick: Ölkrise und Lichtblicke Gestützt wurde der Aktienmarkt dagegen von einigen erfreulichen Unternehmenszahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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