Trotz Iran-Konflikt, steigender Ölpreise, Inflationssorgen und schwacher US-Konjunkturdaten zeigt sich der Kryptomarkt erstaunlich robust. Bitcoin hat zuletzt mehrere grüne Candles in Folge gebildet und arbeitet sich wieder Richtung 74.000 Dollar vor. Noch auffälliger: Altcoins ziehen teilweise deutlich stärker an - allen voran Ethereum, das mit einem kräftigen Lebenszeichen für Aufmerksamkeit sorgt. Einzelne KI-Coins legten zuletzt sogar 60 bis 80 Prozent zu. Dreht die Stimmung im Markt gerade ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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