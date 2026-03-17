Silber - Neue Aufwärtswelle in Vorbereitung!

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Endlos Turbo Long 69,211 open end: Basiswert Silver Future [5.2026]DU74FEQuelle: DZ BANK: Geld 17.03. 15:58:21, Brief 17.03. 15:58:21
10,02 EUR 10,04 EUR -4,66% Basiswertkurs: -- Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex , -- Basispreis 69,211 USD Knock-Out-Barriere 69,211 USD Hebel 6,88x Abstand zum Basispreis in % 20,09% Abstand zum Knock-Out in % 20,09% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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