In den Bereich um 85 Euro war die Fraport-Aktie in diesem Jahr bereits vorgerückt. Der Iran-Krieg und dessen Auswirkungen auf die Öl-Märkte und den internationalen Flugverkehr sorgten allerdings für eine kräftige Korrektur bis an die 70-Euro-Marke. Frische Geschäftszahlen konnten am heutigen Dienstag die Fraport-Aktie (577330) aber wieder etwas beleben. Ordentlich waren die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr 2025. Dabei lag der Umsatz mit rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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