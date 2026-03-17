© Foto: Sebastian Gollnow - dpaMillionenteure Abwehrraketen gegen Billigdrohnen? Genau hier punktet Rheinmetall: Im Nahen Osten sollen schussgünstig Skyranger, Skyguard und Kanonen-Systeme bereits Hunderte Ziele abgewehrt haben.Was nützen teure Abwehrraketen, wenn der Gegner mit billigen Drohnenschwärmen angreift? Genau diese Frage macht Rheinmetall derzeit zum Thema an der Börse. Denn im Krieg gegen den Iran zeigt sich immer deutlicher, dass in der Nahbereichsverteidigung nicht nur die Feuerkraft, sondern vor allem die Kostenkontrolle zählt. Rheinmetall-Chef Armin Papperger bringt es auf den Punkt: "More bang for the buck". Er meint damit: Wer eine Drohne für wenige Tausend US-Dollar mit einer millionenteuren …Den vollständigen Artikel lesen
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