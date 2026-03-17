Erst Anfang Dezember 2025 hatte Samsung mit dem Galaxy Z Trifold sein erstes doppelt faltbares Smartphone vorgestellt. Weniger als vier Monate später ist wohl schon wieder Schluss. So wirklich überraschend ist das Trifold-Aus derweil nicht. Faltbare Smartphones haben es auf dem Markt nicht leicht. Ihr Anteil an den Smartphone-Verkäufen machte 2025 nur 1,6 Prozent aus. Für die Zurückhaltung verantwortlich sind zum einen die vergleichsweise hohen Preise. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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