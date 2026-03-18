Knalleffekt! Die B&C Holding will sich auch die restlichen 41,52 Prozent an der Semperit AG sichern und legt dafür 15 Euro je Aktie auf den Tisch - eine satte Prämie von rund 25 Prozent. Der Markt reagiert prompt, die Aktie schießt im Frühhandel um fast 24 Prozent nach oben. Dass das Angebot ohne Mindestannahmeschwelle kommt, zeigt wie entschlossen B&C ist, den Gummi- und Kautschukkonzern vollständig einzugliedern. Gleichzeitig darf man nicht vergessen: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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