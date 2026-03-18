Der Wirtschaftsreport 2026 der Plattform United Interim zeigt, dass der deutsche Mittelstand laut einer Befragung von 550 Interim Managern einige Problemstellen hat.
Die Ergebnisse machen deutlich, dass insbesondere übermäßige Bürokratie das größte Problem darstellt: 82 Prozent der Befragten sehen darin das zentrale Hemmnis, während 76 Prozent vor allem langsame Genehmigungsverfahren kritisieren. Gleichzeitig berichten 71 Prozent von wachsendem Wettbewerbsdruck aus Asien, insbesondere aus China. Auch die Kostenbelastung ist hoch: Jeweils 58 Prozent nennen steigende Energiekosten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Die Ergebnisse machen deutlich, dass insbesondere übermäßige Bürokratie das größte Problem darstellt: 82 Prozent der Befragten sehen darin das zentrale Hemmnis, während 76 Prozent vor allem langsame Genehmigungsverfahren kritisieren. Gleichzeitig berichten 71 Prozent von wachsendem Wettbewerbsdruck aus Asien, insbesondere aus China. Auch die Kostenbelastung ist hoch: Jeweils 58 Prozent nennen steigende Energiekosten und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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