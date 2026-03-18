Aktuell befinden sich die Kurse von Bitcoin und Ethereum wieder im Aufwind, doch laut einer neuen Studie dieser Investmentbank dürfte es mit den Kryptowährungen weitaus weniger gut weitergehen als angenommen. Das müssen Anleger jetzt wissen. Der Bitcoin hat sich überraschend im Zuge des Iran-Konfliktes etwas erholen können, doch trotz der positiven Entwicklung ist die Citibank deutlich pessimistischer für Kryptowährungen geworden. So massiv kürzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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