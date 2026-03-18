Die deutschsprachige Biotech-Szene rund um den No Brainer Club und Chefanalyst Maximilian Ruth hat erneut geliefert. Während die breite Masse erst jetzt auf die Aktie von LeonaBio aufmerksam wird, waren NBC-Mitglieder bereits deutlich früher positioniert. Ende Januar wurde LeonaBio bei rund 4,50 US-Dollar als heißer Turnaround-Tipp vorgestellt, jetzt notiert der Titel deutlich zweistellig. Die frühe Positionierung zahlt sich nun aus: In der Spitze ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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