EQS-News: Cango Inc.
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis
DALLAS, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG), ein führender Bitcoin-Miner, der seine weltweiten Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, gab seine ungeprüften Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2025 bekannt.
Finanzielle und operative Highlights
Paul Yu, Geschäftsführer, sagte: "Das Jahr 2025 war unser erstes Jahr als Bitcoin-Miner, das von einer schnellen Umsetzung geprägt war. Wir haben eine umfassende Umstrukturierung unserer Vermögenswerte eingeleitet und eine weltweit verteilte Mining-Präsenz aufgebaut. Zu Beginn des Jahres 2026 haben wir unsere Bilanz proaktiv gestärkt und unsere Mining-Flotte optimiert, um die Effizienz und die Kostenresilienz zu steigern. Gleichzeitig treiben wir unsere Neuausrichtung auf die Rolle eines Anbieters von KI-Infrastruktur voran. Über EcoHash nutzen wir unser Fachwissen in den Bereichen skalierbare Rechenleistung und Energienetzwerke, um flexible und kosteneffiziente Lösungen für die KI-Inferenz bereitzustellen. Da die ersten Standortumrüstungen bereits im Gange sind und das Produkt einsatzbereit ist, sind wir gut aufgestellt, um in der neuen Ära zielgerichtet und mit strategischer Disziplin vorzugehen."
Michael Zhang, Finanzvorstand, erklärte: "Im Jahr 2025 erzielte Cango durch unsere ausgebauten Bitcoin-Mining-Aktivitäten ein deutliches Umsatzwachstum. Der Nettoverlust aus fortgeführten Geschäftsbereichen in Höhe von 452,8 Millionen US-Dollar war in erster Linie auf einmalige Umstrukturierungskosten und marktbedingte Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts zurückzuführen. Unsere Finanzstrategie konzentrierte sich auf die Stärkung der Bilanz, um die Verschuldung durch eine angepasste Bitcoin-Treasury-Politik und Liquiditätsmanagement zu reduzieren, während gleichzeitig neue Eigenkapitalzuführungen gesichert wurden, um die nötige Flexibilität zu gewährleisten, um Volatilität zu bewältigen und in Bereiche mit hohem Potenzial wie KI-Infrastruktur zu investieren."
Link zum Artikel: https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-reports-fourth-quarter-and-full-year-2025-unaudited-financial-results-302714552.html
E-Mail: ir@cangoonline.com
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2933411/Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cango-inc-gibt-ungeprufte-finanzergebnisse-fur-das-vierte-quartal-und-das-gesamtjahr-2025-bekannt-302717589.html
18.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2293826 18.03.2026 CET/CEST