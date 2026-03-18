Lieber Tim, liebe Leserinnen und Leser, meine ersten Aktien habe ich mit 18 Jahren gekauft, das war 2015 im Rahmen eines Schulprojekts. Gekauft habe ich damals Intel und TSMC. Beide habe ich bis heute im Depot. Und TSMC ist mit 1.700% sogar meine beste Aktie, bisher habe ich beeindruckende 88% meines damaligen Einsatzes durch die Dividenden wieder rausbekommen. Da ich als Schüler aber nur sehr wenig investieren konnte, fällt der Gewinn kaum ins Gewicht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer