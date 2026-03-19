EQS-News: ecotel communication ag
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
Düsseldorf, 19. März 2026 - Die ecotel communication ag hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds mit hohen Kosten, zurückhaltender Investitionsbereitschaft und konjunkturellen Unsicherheiten konnte das Unternehmen seinen strategischen Wachstumspfad weiter festigen und seine Position als Qualitätsanbieter für Geschäftskunden im deutschen Telekommunikationsmarkt ausbauen.
ecotel behauptet sich im herausfordernden Telekommunikationsmarkt 2025 und stärkt strategische Position für zukünftiges Wachstum
Im Geschäftsjahr 2025 erzielte ecotel einen Konzernumsatz von 124,2 Mio. EUR (+ 8 %). Der Rohertrag stieg überproportional um 10 % auf 36,4 Mio. EUR. Das operative EBITDA erreichte 8,9 Mio. EUR und lag damit leicht unter dem Vorjahreswert (9,5 Mio. EUR), was im Wesentlichen auf geringere Erträge aus dem Verkauf von Internetressourcen zurückzuführen ist.
Der ausgewiesene Konzernüberschuss wurde maßgeblich durch eine einmalige Steuerrückstellung in Höhe von 2,8 Mio. EUR (Betriebsprüfung 2018-2021) beeinflusst und fiel entsprechend gering aus. Bereinigt um diesen Sondereffekt liegt der Konzernüberschuss bei 2,8 Mio. EUR und damit über dem Vorjahr.
Der Free Cashflow wurde im Berichtsjahr deutlich auf 2,4 Mio. EUR gesteigert. Hierzu trug insbesondere der Verkauf der mvneco mit einem Mittelzufluss von 1,6 Mio. EUR bei. Trotz der Ausschüttung einer Dividende von 1,0 Mio. EUR blieb der Konzern zum Jahresende erneut schuldenfrei. Die Eigenkapitalquote beträgt rund 42 %.
Segmententwicklung
ecotel Geschäftskunden
Der Umsatz im strategischen Segment Geschäftskunden stieg auf 50,3 Mio. EUR (Vorjahr: 48,0 Mio. EUR). Treiber waren insbesondere Großprojekte sowie die starke Nachfrage nach Lösungen im Zukunftssegment Cloud & Fiber. Zudem konnte die Marge im Rohertrag weiter verbessert werden.
ecotel Wholesale
Das Segment Wholesale erzielte einen deutlichen Umsatzanstieg auf 74,0 Mio. EUR (+ 6,4 Mio. EUR). Neben dem netzübergreifenden Handel mit Telefonie-Minuten entwickelte sich vor allem die Vermarktung von Datenleitungen für nationale und internationale Carrier positiv. Die Marge verbesserte sich ebenfalls.
Wesentliche Ereignisse
Strategische Ausrichtung: Investitionen in Cloud- & Fiber-Plattformen
ecotel verfolgt den klaren Anspruch, Unternehmen mit business-optimierten Kommunikationslösungen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Das Unternehmen investiert gezielt in:
Damit schafft ecotel ein technologisches Fundament, das sich dynamisch an verändernde Anforderungen anpasst und zusätzliche Effizienz- und Wachstumspotenziale eröffnet.
Interims-CEO Peter Zils:
Dividendenpolitik & Ausblick
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2025 keine Dividende auszuschütten, um die finanzielle Stabilität zu stärken und künftiges Wachstum zu fördern.
Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet ecotel:
Über die ecotel communication ag:
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ecotel communication ag
|Prinzenallee 11
|40549 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 55 00 70
|Fax:
|+49 (0)211 55 00 7 222
|E-Mail:
|info@ecotel.de
|Internet:
|www.ecotel.de
|ISIN:
|DE0005854343
|WKN:
|585434
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2293900
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